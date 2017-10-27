Прорыв теплотрассы в Павлодаре: без тепла остались 20 высоток
В центре Павлодара произошел прорыв теплотрассы, в результате чего более 20 высоток, несколько школ и административных зданий остались без тепла, пишет Tengrinews.kz.
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В центре Павлодара произошел прорыв теплотрассы, в результате чего более 20 высоток, несколько школ и административных зданий остались без тепла, пишет Tengrinews.kz.
В АО «Павлодарэнерго» сообщили, что авария произошла сегодня, 27 октября, после обеда.
«В данный момент ведутся земляные работы, устанавливаются место и масштаб повреждения», — сообщили тепловики.
В акимате пояснили, что власти города в курсе проблемы и принимают все меры для ликвидации аварии.