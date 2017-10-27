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19:47 (мск), источник: Nur.kz

Прорыв теплотрассы в Павлодаре: без тепла остались 20 высоток

В центре Павлодара произошел прорыв теплотрассы, в результате чего более 20 высоток, несколько школ и административных зданий остались без тепла, пишет Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

В АО «Павлодарэнерго» сообщили, что авария произошла сегодня, 27 октября, после обеда.

«В данный момент ведутся земляные работы, устанавливаются место и масштаб повреждения», — сообщили тепловики.

В акимате пояснили, что власти города в курсе проблемы и принимают все меры для ликвидации аварии.

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