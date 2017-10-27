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20:28 (мск), источник: Интерфакс

Следствие не нашло связи между митингом и опозданием «скорой» к умирающей в Петербурге

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — Связь между несогласованным митингом оппозиции 7 октября и смертью женщины из-за опоздания скорой помощи обнаружить не удалось, заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

«Что касается “скорой помощи”, это, конечно, трагедия, и мы должны посочувствовать тем, кто понес такую потерю. Такие случаи, к сожалению, бывают часто. Но я бы не связывал одно с другим. Насколько мне известно, Следственный комитет проводил соответствующую проверку и не выявил такой связи», — сказал Шишлов в ходе парламентских слушаний по городскому закону о митингах и демонстрациях.

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В то же время омбудсмен отметил слаженные действия полиции и раскритиковал позицию организаторов протестной акции.

«Это во многом заслуга полиции, что все прошло так спокойно и цивилизованно. Что прошло потом, лежит на совести тех, кто подстрекал и организовывал. Насколько мне известно, полиция выявила этих людей, и они привлечены к ответственности», — добавил Шишлов.

Шишлов предложил обсудить в парламенте городской закон о митингах после несанкционированной акции на Марсовом поле 7 октября.

«Избирательный подход органов исполнительной власти к согласованию публичных мероприятий, раз за разом проявляемое нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний, в том числе демонстративный отказ в их согласовании, способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией, прежде всего — молодежь, на проведение несогласованных акций», — отмечалось в заявлении омбудсмена, опубликованном пресс-службой.

7 октября в Санкт-Петербурге прошла несогласованная акция оппозиции. Во время акции ряд улиц в центре города, в том числе Литейный проспект, оказались заблокированы участниками акции и полицией. Позже пресс-служба городского комитета по здравоохранению сообщила, что из-за перекрытия магистралей «скорая помощь» не успела прибыть на вызов к жительнице Центрального района и женщина скончалась.

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