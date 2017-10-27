Следствие не нашло связи между митингом и опозданием «скорой» к умирающей в Петербурге

«Что касается “скорой помощи”, это, конечно, трагедия, и мы должны посочувствовать тем, кто понес такую потерю. Такие случаи, к сожалению, бывают часто. Но я бы не связывал одно с другим. Насколько мне известно, Следственный комитет проводил соответствующую проверку и не выявил такой связи», — сказал Шишлов в ходе парламентских слушаний по городскому закону о митингах и демонстрациях.

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В то же время омбудсмен отметил слаженные действия полиции и раскритиковал позицию организаторов протестной акции.

«Это во многом заслуга полиции, что все прошло так спокойно и цивилизованно. Что прошло потом, лежит на совести тех, кто подстрекал и организовывал. Насколько мне известно, полиция выявила этих людей, и они привлечены к ответственности», — добавил Шишлов.

Шишлов предложил обсудить в парламенте городской закон о митингах после несанкционированной акции на Марсовом поле 7 октября.

«Избирательный подход органов исполнительной власти к согласованию публичных мероприятий, раз за разом проявляемое нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний, в том числе демонстративный отказ в их согласовании, способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией, прежде всего — молодежь, на проведение несогласованных акций», — отмечалось в заявлении омбудсмена, опубликованном пресс-службой.