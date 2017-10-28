В Башкирии бетонный столб рухнул на припаркованные автомобили
УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Туймазах упавший столб повредил два автомобиля.
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УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Туймазах упавший столб повредил два автомобиля.
По словам очевидцев, КамАЗ, участвующий в строительстве, задом сбил железобетонную опору. Столб упал и рухнул на припаркованные во дворе автомобили. Повреждены Киа и Дэу Нексия, фото происшествия выложили в сеть жители города.