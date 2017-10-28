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09:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии бетонный столб рухнул на припаркованные автомобили

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Туймазах упавший столб повредил два автомобиля.

По словам очевидцев, КамАЗ, участвующий в строительстве, задом сбил железобетонную опору. Столб упал и рухнул на припаркованные во дворе автомобили. Повреждены Киа и Дэу Нексия, фото происшествия выложили в сеть жители города.

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