СМИ сообщили о первой атаке «Исламского государства» в Киргизии

Как рассказали изданию «Вечерний Бишкек» в пресс-службе МВД Киргизии, в ночь на 26 октября был убит оперуполномоченный сотрудник уголовного розыска РУВД Первомайского района Бишкека.

Инцидент произошел в 03:00 по местному времени (00:00 мск) в районе пересечения улиц Боконбаева и Исанова. Милиционер попросил коллегу подвезти его до этого места и вышел из машины. Позднее он был найден мертвым. По предварительной информации, неизвестный нанес милиционеру множественные ножевые ранения. По данным агентства «24.kg», в результате нападения погиб 25-летний сотрудник Первомайского РУВД Уларбек Майрамбеков.