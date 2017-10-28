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00:21 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о первой атаке «Исламского государства» в Киргизии

В Киргизии произошла первая атака боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает агентство SITE, ретранслирующее сообщения подконтрольного террористам агентства Amaq News Agency.

Как сообщает SITE, террористы убили сотрудника милиции в Бишкеке. Другие подробности происшествия не указываются.

Как рассказали изданию «Вечерний Бишкек» в пресс-службе МВД Киргизии, в ночь на 26 октября был убит оперуполномоченный сотрудник уголовного розыска РУВД Первомайского района Бишкека.

Инцидент произошел в 03:00 по местному времени (00:00 мск) в районе пересечения улиц Боконбаева и Исанова. Милиционер попросил коллегу подвезти его до этого места и вышел из машины. Позднее он был найден мертвым. По предварительной информации, неизвестный нанес милиционеру множественные ножевые ранения. По данным агентства «24.kg», в результате нападения погиб 25-летний сотрудник Первомайского РУВД Уларбек Майрамбеков.

По факту гибели сотрудника правоохранительных органов было возбуждено по ст. 97 УК Киргизии (Убийство). Погибшего похоронили в Ноокенском районе Джалал-Абадской области Киргизии.

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