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12:46 (мск), источник: Volga News

В ДТП под Тольятти погибла молодая девушка-водитель

В пятницу, 27 октября, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 21-летней девушки-водителя автомобиля Дэу-Матисс, которая примерно в 18:50 ехала по трассе Тольятти-Хрящевка-Луначарский со стороны Тольятти в направлении п. Луначарский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских между 8 и 9 километрами трассы автолюбительница выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной Шевроле Нива под управлением 28-летней женщины.

В результате аварии водитель Дэу Матис от полученных травм скончалась на месте происшествия, а ее 61-летняя пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель и 30-летняя пассажирка автомашины Шевроле Нива после осмотра медиков отпущены на амбулаторное лечение.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

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