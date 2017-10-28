В ДТП под Тольятти погибла молодая девушка-водитель

В пятницу, 27 октября, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 21-летней девушки-водителя автомобиля Дэу-Матисс, которая примерно в 18:50 ехала по трассе Тольятти-Хрящевка-Луначарский со стороны Тольятти в направлении п. Луначарский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.