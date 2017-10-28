В ДТП под Тольятти погибла молодая девушка-водитель
В пятницу, 27 октября, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 21-летней
В пятницу, 27 октября, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 21-летней
По предварительным данным полицейских между 8 и 9 километрами трассы автолюбительница выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной Шевроле Нива под управлением 28-летней женщины.
В результате аварии водитель Дэу Матис от полученных травм скончалась на месте происшествия, а ее 61-летняя пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель и 30-летняя пассажирка автомашины Шевроле Нива после осмотра медиков отпущены на амбулаторное лечение.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.