«Сникерс» стал орудием преступлений для уроженца Приморья

По информации РГ, злоумышленник отбывал наказание за совершение тяжких корыстных преступлений в Томской области. Выйдя на свободу, приморец не придумал ничего лучше, чем вновь совершить ряд хищений, чтобы таким образом собрать деньги для возвращения на родину.

Сначала преступник напал на местную жительницу, забрав у нее сумку, затем совершил целую серию разбойных нападений в цветочных павильонах и магазине.

Все пострадавшие единогласно утверждали, что им угрожали предметом, которые они воспринимали как пистолет. Когда злоумышленника задержали, он признался, что вместо оружия использовал «Сникерс», завернутый в черный полиэтиленовый пакет.

Суд признал рецидивиста виновным в пяти разбойных нападениях и вновь отправил в колонию.