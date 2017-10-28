Приморские власти помогут морякам, задержанным в ОАЭ вернуться на родину

Источник: AP 2017

С просьбой о помощи к нему обратилась жена одного из членов экипажа арестованного судна. Глава Приморья в помощи не отказал и поручил департаменту международного сотрудничества решить проблему компании-судовладельца с доставкой моряков с арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах судна на родину.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что семь моряков из Приморского края вынуждены находиться под арестом в Объединенных Арабских Эмиратах из-за достаточно внушительной суммы долга судовладельца перед Газпромбанком. Речь идет о пятнадцати миллионах долларов.

Моряки обращались за помощью в профсоюз и консульство РФ в ОАЭ, однако несмотря на заверения дипломатов в том, что ситуация находится под контролем и они контактируют с федеральной транспортной службой, министерством иностранных дел и с портовыми властями, ничего не изменилось. Судно все так же арестовано, запасов еды и воды хватит не надолго.

Позднее выяснилось, что возвращение домой станет возможным только после смены экипажа, однако и здесь возникла проблема — местные компании-судовладельцы отказываются сотрудничать из-за ареста судна.

Сейчас врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко старается решить данную проблему путем ведения переговоров с банком, который наложил взыскание.