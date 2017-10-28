Трое человек погибли в столкновении Toyota и Honda под Ангарском

Трое человек погибли на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в столкновении автомобилей Toyota и Honda на трассе возле Ангарска. Правоохранители устанавливают личности погибших и обстоятельства ДТП. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

«По предварительным данным, водитель Toyota следовал из Иркутска и не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Honda. В результате он и двое пассажиров погибли. Водитель Honda серьезно не пострадал, но тем не менее ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас мужчина находится в больнице», — говорится в сообщении.