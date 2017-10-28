Трое человек погибли в столкновении Toyota и Honda под Ангарском
Проводится доследственная проверка.
Проводится доследственная проверка.
Трое человек погибли на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в столкновении автомобилей Toyota и Honda на трассе возле Ангарска. Правоохранители устанавливают личности погибших и обстоятельства ДТП. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
ДТП произошло в нескольких километрах от автомобильной развязки
«По предварительным данным, водитель Toyota следовал из Иркутска и не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Honda. В результате он и двое пассажиров погибли. Водитель Honda серьезно не пострадал, но тем не менее ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас мужчина находится в больнице», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД убедительно просят всех автомобилистов соблюдать скоростной режим в условиях отрицательных температур и сложных дорожных условий, а также исключить поездки на автомобильной резине, не соответствующей зимнему сезону, либо имеющей значительный износ протекторов шин.