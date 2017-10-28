В Казахстане мужчина проверил газовый баллон спичкой и устроил пожар

«68-летний хозяин дома решил проверить спичкой исправность газового баллона. Взрыв газовоздушной смеси произошел в ту же секунду», — рассказали подробности в ДЧС.

Возгорание от пламени моментально распространилось в помещении кухни. Огонь охватил деревянные конструкции кухонной мебели, бытовую технику, оконные и дверные проемы, а так же деревянные конструкции крыши. Пожар распространился на площади 40 кв. метров.

Хозяин дома получил ожоги тела 10−15%. Сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался.