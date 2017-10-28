В Казахстане мужчина проверил газовый баллон спичкой и устроил пожар
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — В казахском городе Семее мужчина поджег свой дом, проверив газовый баллон спичкой, сообщили «Интерфаксу» в ДЧС
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — В казахском городе Семее мужчина поджег свой дом, проверив газовый баллон спичкой, сообщили «Интерфаксу» в ДЧС
«68-летний хозяин дома решил проверить спичкой исправность газового баллона. Взрыв газовоздушной смеси произошел в ту же секунду», — рассказали подробности в ДЧС.
Возгорание от пламени моментально распространилось в помещении кухни. Огонь охватил деревянные конструкции кухонной мебели, бытовую технику, оконные и дверные проемы, а так же деревянные конструкции крыши. Пожар распространился на площади 40 кв. метров.
Хозяин дома получил ожоги тела 10−15%. Сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавшего и оказали ему первую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался.
В тушении пожара были задействованы три единицы техники и более 20 человек личного состава.