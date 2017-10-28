СМИ: Убийство бизнесмена в Хабаровском крае оказалось инсценировкой

Предприниматель, окровавленную машину которого нашли возле моста через озеро Мылки в Комсомольске-на-Амуре, в пятницу вернулся домой. Его похищение и убийство были инсценированы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Напомним, автомобиль коммерсанта нашли 23 октября. В салоне обнаружили следы крови и сотовый телефон пропавшего бизнесмена, а рядом с машиной — стреляные гильзы. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Как утверждают комсомольские журналисты, все случившееся было инсценировкой. Устранить предпринимателя решил конкурент из Москвы. Для этого он нанял киллера, однако правоохранители узнали о готовящемся преступлении: в роли наемного убийцы выступил представитель органов. Поиски, развернувшиеся после «убийства», были демонстративными.