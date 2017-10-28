СМИ: Убийство бизнесмена в Хабаровском крае оказалось инсценировкой
Мужчина, считавшийся пропавшим, вернулся домой.
Мужчина, считавшийся пропавшим, вернулся домой.
Предприниматель, окровавленную машину которого нашли возле моста через озеро Мылки в
Напомним, автомобиль коммерсанта нашли 23 октября. В салоне обнаружили следы крови и сотовый телефон пропавшего бизнесмена, а рядом с машиной — стреляные гильзы. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Как утверждают комсомольские журналисты, все случившееся было инсценировкой. Устранить предпринимателя решил конкурент из Москвы. Для этого он нанял киллера, однако правоохранители узнали о готовящемся преступлении: в роли наемного убийцы выступил представитель органов. Поиски, развернувшиеся после «убийства», были демонстративными.
«В это время “пропавший” был спрятан от посторонних глаз. Домой [в село Бриакан] он вернулся, когда в Москве был задержан посредник, передававший “киллеру” деньги за “заказ”. А вот заказчик пока не задержан, проводятся необходимые