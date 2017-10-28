Южноуральца взяли под стражу после ДТП, в котором погиб подросток-пешеход
Супруга мужчины пыталась взять вину на себя.
Супруга мужчины пыталась взять вину на себя.
Житель Красноармейского района взят под стражу по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погиб 15-летний подросток, сообщают в
Авария в селе Бродокалмак произошла ещё 21 октября: после наезда на несовершеннолетнего водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от травм. Полицейские установили, что владельцем автомобиля является 50-летний местный житель, и супруга мужчины сообщила, что в момент ДТП за рулём была именно она. Однако правоохранители выяснили, что хозяин в тот день сам управлял машиной.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящее время решается вопрос о переквалификации второй части статьи на четвертую, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — рассказали в ГУ МВД.