Южноуральца взяли под стражу после ДТП, в котором погиб подросток-пешеход

Авария в селе Бродокалмак произошла ещё 21 октября: после наезда на несовершеннолетнего водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от травм. Полицейские установили, что владельцем автомобиля является 50-летний местный житель, и супруга мужчины сообщила, что в момент ДТП за рулём была именно она. Однако правоохранители выяснили, что хозяин в тот день сам управлял машиной.