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10:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральца взяли под стражу после ДТП, в котором погиб подросток-пешеход

Супруга мужчины пыталась взять вину на себя.

Житель Красноармейского района взят под стражу по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погиб 15-летний подросток, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария в селе Бродокалмак произошла ещё 21 октября: после наезда на несовершеннолетнего водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от травм. Полицейские установили, что владельцем автомобиля является 50-летний местный житель, и супруга мужчины сообщила, что в момент ДТП за рулём была именно она. Однако правоохранители выяснили, что хозяин в тот день сам управлял машиной.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящее время решается вопрос о переквалификации второй части статьи на четвертую, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — рассказали в ГУ МВД.

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