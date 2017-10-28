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10:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Акушер-гинеколог перинатального центра Ангарска скончалась после 24-часового дежурства

Коллеги выражают свои соболезнования.

Источник: IrkutskMedia.ru

Акушер-гинеколог Оксана Кивлева скоропостижно скончалась после 24-часового дежурства в родильном отделении Ангарского перинатального центра накануне, 27 октября. Коллеги скорбят об умершей сотруднице и выражают соболезнования родственникам, сообщает ИА IrkutkMedia со ссылкой на сайт медучреждения.

«Оксана Вениаминовна честно и добросовестно выполняла свою работу, неся огромную физическую и эмоциональную нагрузку, связанную со сложностью профессии акушера-гинеколога, которая обязывает быть готовой к оказанию медицинской помощи в любое время дня и ночи. Известие о внезапной кончине опытного, оперирующего, активного врача ввергло весь коллектив перинатального центра в шоковое состояние. Оксана Вениаминовна, как и другие сотрудники перинатального центра, тяжело переживала необъективные, далекие от действительности нападки на медиков в социальных сетях и СМИ как в области, так и в нашем городе. Вся ее жизнь — это бескорыстное служение людям», — говорится в сообщении.

Весь коллектив Ангарского перинатального центра безмерно скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

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