Акушер-гинеколог перинатального центра Ангарска скончалась после 24-часового дежурства

«Оксана Вениаминовна честно и добросовестно выполняла свою работу, неся огромную физическую и эмоциональную нагрузку, связанную со сложностью профессии акушера-гинеколога, которая обязывает быть готовой к оказанию медицинской помощи в любое время дня и ночи. Известие о внезапной кончине опытного, оперирующего, активного врача ввергло весь коллектив перинатального центра в шоковое состояние. Оксана Вениаминовна, как и другие сотрудники перинатального центра, тяжело переживала необъективные, далекие от действительности нападки на медиков в социальных сетях и СМИ как в области, так и в нашем городе. Вся ее жизнь — это бескорыстное служение людям», — говорится в сообщении.