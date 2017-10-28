Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Скрытые фишки в автомобилях, о которых мало кому известно
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Таиланд прощается с королем
09:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В центре Перми обнаружили радиационное пятно

ПЕРМЬ, 28 октября, ФедералПресс. 27 октября в Центр управления в кризисных ситуация Пермского края поступила информация об обнаружении радиационного пятна в Свердловском районе Перми, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Вероятное местонахождение радиационного пятна — район улицы Тихой, 25 (пустырь). До ближайших жилых домов порядка 200 метров.

На заседании комиссии по ЧС Свердловского района было решено огородить место обнаружения пятна на площади в 12 кв. Метров. На месте работали специалисты лаборатории Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края, Центра гигиены и эпидемиологии региона, краевого Роспотребнадзора. Проведены измерения радиационного фона.

Место работ огорожено. Угрозы жителям микрорайона нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сбербанк продает 14 офисов на Алтае за 315 миллионов
Премьер Испании уволил Пучдемона и распустил парламент Каталонии
Спикер Рады придумал новый рычаг давления на Россию
Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия
Одного из лучших бомбардиров «Динамо» призвали в армию
США назвали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
Команда Red Bull отказалась от Квята
Институт Жириновского может получить гостиницу РАН
Спорт
За ЦСКА становится страшно Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака красно-синих промолчала уже в третьем матче подряд
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь