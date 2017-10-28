В центре Перми обнаружили радиационное пятно

На заседании комиссии по ЧС Свердловского района было решено огородить место обнаружения пятна на площади в 12 кв. Метров. На месте работали специалисты лаборатории Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края, Центра гигиены и эпидемиологии региона, краевого Роспотребнадзора. Проведены измерения радиационного фона.