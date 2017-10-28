Неработающий мясокомбинат тушили пожарные в Комсомольске-на-Амуре

Источник: Губерния онлайн

Вчера, 27 октября, в Комсомольске-на-Амуре загорелось здание заброшенного мясокомбината. Информация об этом поступила в 21:37 на пульт пожарно-спасательной службы города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

Пожарные расчеты подъехали к закрытому мясокомбинату в 21:43. В здании никого не было. Служащие установили автолестницу, чтобы добраться до четвертого этажа: дым шел из этих окон. Как выяснилось, там горели мусор и встроенные морозильные камеры. Во время работ пожарные нашли и вынесли из опасной зоны два кислородных баллона.

Полностью пожар потушили в 22:30, участие в работах принимали двенадцать человек. Они использовали три единицы техники.