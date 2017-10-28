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09:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Неработающий мясокомбинат тушили пожарные в Комсомольске-на-Амуре

В здании загорелись морозильные камеры.

Источник: Губерния онлайн

Вчера, 27 октября, в Комсомольске-на-Амуре загорелось здание заброшенного мясокомбината. Информация об этом поступила в 21:37 на пульт пожарно-спасательной службы города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

Пожарные расчеты подъехали к закрытому мясокомбинату в 21:43. В здании никого не было. Служащие установили автолестницу, чтобы добраться до четвертого этажа: дым шел из этих окон. Как выяснилось, там горели мусор и встроенные морозильные камеры. Во время работ пожарные нашли и вынесли из опасной зоны два кислородных баллона.

Полностью пожар потушили в 22:30, участие в работах принимали двенадцать человек. Они использовали три единицы техники.

В итоге огонь повредил изоляцию трубопровода и морозильные камеры. Сотрудники МЧС проведут проверку, чтобы установить причины возгорания и найти виновного.

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