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09:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На севере Хабаровского края — трёхдневный сильный снег — МЧС

На юге региона продолжает дымить.

Источник: Reuters

С 28 по 30 октября на территории Тугуро-Чумиканского, Охотского и Аяно-Майского районов Хабаровского края ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега, местам в виде мокрого снега. Усиление ветра по долинам рек до 15−20 м/с, на побережье Охотского моря — до 18−23 м/с, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В этой связи возможны аварийные ситуации на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы на линиях ЛЭП, перехлесты проводов, налипание снега на провода. Также из-за ухудшения видимости, формирования снежного наката и гололёдных явлений могут быть затруднения в движении автотранспорта, повышается вероятность возникновения ДТП на трассах федерального, регионального и местного значения, в том числе на дороге Комсомольск-на-Амуре — поселок П. Осипенко.

Кроме этого, по погодным условиям могут вводиться ограничения движения воздушных судов. Сложные метеоусловия создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций при судоходстве и несанкционированном выходе на воду на маломерных судах.

В то же время, в связи с прогнозируемыми юго-западным, западным направлениями ветра, сезонным наличием большого количества термических аномалий на территории КНР и ЕАО в Хабаровске, а также в юго-западной части Хабаровского края, может продолжиться задымленность.

Продолжается круглосуточный космический мониторинг за пожароопасной обстановкой на территории края и соседних регионов. В лабораториях Дальневосточного управления Росгидромета, Роспотребнадзора и краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования ЧС также продолжается исследование состояния воздуха. В настоящее время ПДК по окиси углерода (угарного газа) не превышает предельно допустимых значений.

Напомним, на юге Хабаровского края снег ожидается в воскресенье.

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 На севере Хабаровского края - трёхдневный сильный снег – МЧС
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