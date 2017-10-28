На севере Хабаровского края — трёхдневный сильный снег — МЧС
На юге региона продолжает дымить.
На юге региона продолжает дымить.
С 28 по 30 октября на территории
В этой связи возможны аварийные ситуации на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы на линиях ЛЭП, перехлесты проводов, налипание снега на провода. Также
Кроме этого, по погодным условиям могут вводиться ограничения движения воздушных судов. Сложные метеоусловия создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций при судоходстве и несанкционированном выходе на воду на маломерных судах.
В то же время, в связи с прогнозируемыми
Продолжается круглосуточный космический мониторинг за пожароопасной обстановкой на территории края и соседних регионов. В лабораториях Дальневосточного управления Росгидромета, Роспотребнадзора и краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования ЧС также продолжается исследование состояния воздуха. В настоящее время ПДК по окиси углерода (угарного газа) не превышает предельно допустимых значений.
Напомним, на юге Хабаровского края снег ожидается в воскресенье.