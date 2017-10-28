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09:40 (мск), источник: Вести Приморье

Странная кража произошла в Уссурийске

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 38-летней местной жительницы о квартирной краже.

В полицию Уссурийска обратилась 38-летняя местная жительница, она сообщила о квартирной краже.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, выставив стекло оконной рамы и, похитив бензопилу и мобильный телефон, скрылся, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина — бывший сожитель потерпевшей. В отделе полиции он дал признательные показания.

Похищенное имущество возвращено владелице.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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