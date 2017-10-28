Странная кража произошла в Уссурийске
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 38-летней местной жительницы о квартирной краже.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 38-летней местной жительницы о квартирной краже.
В полицию Уссурийска обратилась 38-летняя местная жительница, она сообщила о квартирной краже.
На место происшествия прибыла
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина — бывший сожитель потерпевшей. В отделе полиции он дал признательные показания.
Похищенное имущество возвращено владелице.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.