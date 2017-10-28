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13:18 (мск), источник: Om1.ru

В райцентре Омской области «десятка» насмерть сбила мужчину и скрылась

Когда к месту аварии приехали скорая помощь и ГИБДД, 40-летний пешеход уже скончался, а виновник исчез.

Вчера, 27 октября, примерно в 19:30 на улице Зелёной в рабочем посёлке Нововаршавка автомобиль насмерть сбил 40-летнего мужчину. Как сообщает УМВД по Омской области, пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Виновник его гибели скрылся с места ДТП.

По свидетельствам очевидцев сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчину сбил автомобиль «ВАЗ-21102». Нашлись и другие факты, которые позволили отыскать и задержать водителя. Им оказался 44-летний мужчина.

Госавтоинспекторы завели на водителя административное дело за оставление места ДТП. Но это ещё не всё. По факту аварии продолжается проверка, результатом которой может стать уголовное дело.

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