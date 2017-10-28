В райцентре Омской области «десятка» насмерть сбила мужчину и скрылась

Вчера, 27 октября, примерно в 19:30 на улице Зелёной в рабочем посёлке Нововаршавка автомобиль насмерть сбил 40-летнего мужчину. Как сообщает УМВД по Омской области, пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Виновник его гибели скрылся с места ДТП.

По свидетельствам очевидцев сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчину сбил автомобиль «ВАЗ-21102». Нашлись и другие факты, которые позволили отыскать и задержать водителя. Им оказался 44-летний мужчина.