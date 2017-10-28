Гражданин Узбекистана приговорен в Нью-Йорке к 15 годам за поддержку ИГ

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Гражданин Узбекистана Абдурасул Джурабоев приговорен в Нью-Йорке к 15 годам за поддержку запрещенной в России и других странах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка.

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Джурабоев — один из шести человек, проходящих по делу о поддержке террористической организации. Он был признан виновным в сговоре с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации. После отбытия срока США намерены депортировать его в Узбекистан.

Согласно материалам дела, в 2014 году Джурабоев угрожал в интернете совершить покушение на тогдашнего президента США Барака Обаму от имени ИГ. Он также заявлял, что хочет поехать в Сирию воевать на стороне боевиков и ездил с этой целью в Турцию.

Шеф полиции Нью-Йорка Джеймс О’Нил заявил, что подсудимый жил в Бруклине и планировал воевать в Сирии.