Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
В Крыму прокомментировали предложение Собчак о референдуме
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Таиланд прощается с королем
10:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Почти 200 бытовых пожаров зарегистрировано в октябре в Иркутской области

10 человек погибло.

МЧС зафиксировало 197 бытовых пожаров в октябре в Иркутской области. Из огненной стихии спасено 92 человека, 10 человек погибли. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

Между тем, число бытовых пожаров снизилось по сравнению с прошлым годом. В октябре 2016 года зафиксировано 216 пожаров.

«Самыми распространенными причинами по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем — 67 случаев и нарушение правил эксплуатации или неисправное электрооборудование — 66, неисправное печное отопление привело к возгоранию 31 раз, 30 пожаров произошло по причине поджогов», — отметили в ведомстве.

По данным спасателей, с начала 2017 года в Иркутской области произошло 2337 пожаров, в результате которых погибли 127 человек, травмированы 172 гражданина, спасено огнеборцами 1134 человека.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на субботу, 28 октября
Отделения трех банков в Иркутске установили выгодные курсы обмена валют
Премьер Испании уволил Пучдемона и распустил парламент Каталонии
Спикер Рады придумал новый рычаг давления на Россию
Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия
Одного из лучших бомбардиров «Динамо» призвали в армию
США назвали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
Команда Red Bull отказалась от Квята
Институт Жириновского может получить гостиницу РАН
Спорт
За ЦСКА становится страшно Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака красно-синих промолчала уже в третьем матче подряд
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь