Почти 200 бытовых пожаров зарегистрировано в октябре в Иркутской области

МЧС зафиксировало 197 бытовых пожаров в октябре в Иркутской области. Из огненной стихии спасено 92 человека, 10 человек погибли. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

Между тем, число бытовых пожаров снизилось по сравнению с прошлым годом. В октябре 2016 года зафиксировано 216 пожаров.

«Самыми распространенными причинами по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем — 67 случаев и нарушение правил эксплуатации или неисправное электрооборудование — 66, неисправное печное отопление привело к возгоранию 31 раз, 30 пожаров произошло по причине поджогов», — отметили в ведомстве.