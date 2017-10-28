Почти 200 бытовых пожаров зарегистрировано в октябре в Иркутской области
10 человек погибло.
10 человек погибло.
МЧС зафиксировало 197 бытовых пожаров в октябре в Иркутской области. Из огненной стихии спасено 92 человека, 10 человек погибли. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.
Между тем, число бытовых пожаров снизилось по сравнению с прошлым годом. В октябре 2016 года зафиксировано 216 пожаров.
«Самыми распространенными причинами
По данным спасателей, с начала 2017 года в Иркутской области произошло 2337 пожаров, в результате которых погибли 127 человек, травмированы 172 гражданина, спасено огнеборцами 1134 человека.