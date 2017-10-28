Lada опрокинулась, разбив ограждение на челябинской Тополинке

Источник: dostup1.ru

Челябинец на Lada Kalina отказался от медосвидетельствования после эффектного опрокидывания на крышу в районе Тополиной аллеи — автомобиль пробил металлическое ограждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 28 октября, около 8.30 Lada Kalina, ехавшая по улице Братьев Кашириных, изменила направление движения, врезалась в металлическое ограждение, затем опрокинулась на крышу. За рулем находился 35-летний мужчина. С его слов, он направлялся в сторону Шершней, но уснул.

«В ДТП никто не пострадал. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. На мужчину составлен протокол по статье 12.26 КоАП, предусматривающей лишение прав», — рассказал инспектор по пропаганде БДД УГИБДД по Челябинской области Александр Курынкин.