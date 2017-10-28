Вода из-за коммунальной аварии затопила двор в Кургане
По словам жильцов дома, коммунальная организация не реагирует на их жалобы.
По словам жильцов дома, коммунальная организация не реагирует на их жалобы.
Вода затопила двор в Кургане
По словам горожан, авария произошла в районе дома № 113 на улице Коли Мяготина. Курганцы утверждают, что под смешанной со снегом водой также находится глубокая яма, а водоканал не реагирует на жалобы жильцов.
«Коллективную жалобу в прокуратуру, только после этого водоканал зачешется.
«Хватит просто жаловаться. пишите офиц. заявление в УК, в водоканал. Коллективное письмо в ту же жил. инспекцию. И с ответами заявление в прокуратуру», — поддержала эту рекомендацию другая жительница города.
Отметим, что в Кургане проходит замена пожарных гидрантов, в связи с чем ежедневно в городе водоснабжение отключают в нескольких десятках домов.