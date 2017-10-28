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10:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

Вода из-за коммунальной аварии затопила двор в Кургане

По словам жильцов дома, коммунальная организация не реагирует на их жалобы.

Вода затопила двор в Кургане из-за аварии на трубопроводе, жители дома пожаловались на бездействие коммунальной организации и поделились фотографиями в соцсети.

По словам горожан, авария произошла в районе дома № 113 на улице Коли Мяготина. Курганцы утверждают, что под смешанной со снегом водой также находится глубокая яма, а водоканал не реагирует на жалобы жильцов.

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«Коллективную жалобу в прокуратуру, только после этого водоканал зачешется. По-другому в Кургане ничего не делается и не решается», — посоветовала одна из участниц обсуждения.

«Хватит просто жаловаться. пишите офиц. заявление в УК, в водоканал. Коллективное письмо в ту же жил. инспекцию. И с ответами заявление в прокуратуру», — поддержала эту рекомендацию другая жительница города.

Отметим, что в Кургане проходит замена пожарных гидрантов, в связи с чем ежедневно в городе водоснабжение отключают в нескольких десятках домов.

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