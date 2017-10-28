В больнице Сибая умерла пациентка: возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По версии следствия, в феврале этого года в больницу с обострением сердечного заболевания поступила 69-летняя женщина. Как сообщила дочь пенсионерки, через два дня врачи сделали пациентке переливание крови, а спустя почти 3 недели она умерла. Врачи факт переливания крови пациентке не подтверждают.