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15:20 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В больнице Сибая умерла пациентка: возбуждено уголовное дело

Сотрудники регионального управления СКР возбудили уголовное дело после проверки по заявлению родственников умершей в больнице пациентки, которые утверждают, что врачи перепутали группу крови при переливании.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По версии следствия, в феврале этого года в больницу с обострением сердечного заболевания поступила 69-летняя женщина. Как сообщила дочь пенсионерки, через два дня врачи сделали пациентке переливание крови, а спустя почти 3 недели она умерла. Врачи факт переливания крови пациентке не подтверждают.

—  Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, устанавливаются лица из числа медицинского персонала, возможно, причастные к совершению преступления. Истребована вся медицинская документация по пациенту. Следователем готовится постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления правильности и полноты оказания медицинской помощи. Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

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