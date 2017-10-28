В Краснодаре три Mercedes перегородили улицу для велосипеда
В Краснодаре полиция установила участников видео с велосипедом на Кубанонабережной.
В Краснодаре полиция установила участников видео с велосипедом на Кубанонабережной.
Руководитель
За рулем были мужчины 27, 32 и 36 лет, двое краснодарцев и житель Лабинского района. Велосипедом управлял 21-летний житель Динского района. Он попросил знакомых поучаствовать в съемке ролика. Его привлекли к ответственности за то, что он управлял велосипедом, не держась за руль.