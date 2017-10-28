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14:34 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре три Mercedes перегородили улицу для велосипеда

В Краснодаре полиция установила участников видео с велосипедом на Кубанонабережной.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что ролик снимали 25 октября в районе 17:20. Полицейские обнаружили видеозапись, установили водителей и опросили их. Двух водителей привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД. У одного была тонировка на стеклах, и два автомобилиста нарушили правила расположения автомобиля на проезжей части — один ехал по крайней правой полосе, второй по центру.

За рулем были мужчины 27, 32 и 36 лет, двое краснодарцев и житель Лабинского района. Велосипедом управлял 21-летний житель Динского района. Он попросил знакомых поучаствовать в съемке ролика. Его привлекли к ответственности за то, что он управлял велосипедом, не держась за руль.

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