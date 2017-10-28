В Краснодаре три Mercedes перегородили улицу для велосипеда

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что ролик снимали 25 октября в районе 17:20. Полицейские обнаружили видеозапись, установили водителей и опросили их. Двух водителей привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД. У одного была тонировка на стеклах, и два автомобилиста нарушили правила расположения автомобиля на проезжей части — один ехал по крайней правой полосе, второй по центру.