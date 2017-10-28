На стройке в Омске рухнула стрела крана
Но местных жителей это не удивило: речь идёт о долгострое.
Но местных жителей это не удивило: речь идёт о долгострое.
Сегодня, 28 октября, на улице 11-й Ремесленной, на границе Амурского посёлка, упала стрела башенного крана. Об этом сообщил юный подписчик паблик «ЧП Омск». Судя по фотографиям, пострадавших нет. Стрела уткнулась за ограждение.
В комментариях к посту омичи заявили, что их это не удивляет. ЧП случилось на территории долгостроя. Некоторые предположили: видимо, и падения никакого не было. Крановщик опустил стрелу намеренно, поскольку работы не ведутся.
Единственное, что беспокоит граждан: вдруг кран на заброшенной стройке