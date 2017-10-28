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13:28 (мск), источник: Om1.ru

На стройке в Омске рухнула стрела крана

Но местных жителей это не удивило: речь идёт о долгострое.

Сегодня, 28 октября, на улице 11-й Ремесленной, на границе Амурского посёлка, упала стрела башенного крана. Об этом сообщил юный подписчик паблик «ЧП Омск». Судя по фотографиям, пострадавших нет. Стрела уткнулась за ограждение.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к посту омичи заявили, что их это не удивляет. ЧП случилось на территории долгостроя. Некоторые предположили: видимо, и падения никакого не было. Крановщик опустил стрелу намеренно, поскольку работы не ведутся.

Единственное, что беспокоит граждан: вдруг кран на заброшенной стройке когда-нибудь упадёт сам, и повторится трагедия, которая ровно два года назад произошла на улице Жукова. Напомним, что там 26 октября 2015 года башенный кран упал на проезжую часть. В придавленных автомобилях погибли четыре человека.

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