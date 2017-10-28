На стройке в Омске рухнула стрела крана

Сегодня, 28 октября, на улице 11-й Ремесленной, на границе Амурского посёлка, упала стрела башенного крана. Об этом сообщил юный подписчик паблик «ЧП Омск». Судя по фотографиям, пострадавших нет. Стрела уткнулась за ограждение.

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В комментариях к посту омичи заявили, что их это не удивляет. ЧП случилось на территории долгостроя. Некоторые предположили: видимо, и падения никакого не было. Крановщик опустил стрелу намеренно, поскольку работы не ведутся.