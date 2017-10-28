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12:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алматинской области

Водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте произошедшего.

АСТАНА, 28 окт — Sputnik. В дорожной аварии близ Талдыкоргана погибли три человека, еще трое травмированы.

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ДТП произошло в ночь с 27 на 28 октября: столкнулись Volkswagen Passat и «КамАЗ» на трассе Карабулак — Коксу. На месте происшествия скончались водитель «легковушки» и два его пассажира скончались на месте, еще трех человек доставили в ближайшую больницу.

В ДВД Алматинской области подтвердили факт ДТП и сообщили, что начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 345 частью 4 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По предварительной версии, водитель легковой автомашины не справился с рулевым управлением и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с грузовиком.

Расследование по факту поручено сотрудникам областного управления дознания, назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

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