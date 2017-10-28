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12:13 (мск), источник: Newtimes.kz

Спецназ задержал устроившего стрельбу в Уральске

Полицейские искали мужчину целых два дня, передает ИА «NewTimes.kz».

По информации ДВД ЗКО, 27 октября около 19 часов вечера возле здания телекомпании «Казахстан-Орал» по улице Сдыкова, сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью, спецподразделения «Беркут» и батальона дорожно-патрульной полиции был задержан 40-летний житель Уральска.

«Он был задержан по подозрению в совершении хулиганства с применением травматического оружия в отношении Шубина 1974 года рождения, которое имело место 25 октября. Последний с диагнозом «непроникающее пулевое ранение в область грудной клетки» был доставлен в травмпункт областной клинической больницы. Мужчина был водворен в изолятор временного содержания УВД Уральска, — рассказали в пресс-службе областного ДВД.

Напомним, вечером 25 октября в областную больницу Уральска с огнестрельным ранением был доставлен мужчина. Позже появилась ориентировка на некоего Гапонова, которого разыскивали за хулиганства.

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