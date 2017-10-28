Спецназ задержал устроившего стрельбу в Уральске
Полицейские искали мужчину целых два дня, передает ИА «NewTimes.kz».
Полицейские искали мужчину целых два дня, передает ИА «NewTimes.kz».
По информации ДВД ЗКО, 27 октября около 19 часов вечера возле здания телекомпании «Казахстан-Орал» по улице Сдыкова, сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью, спецподразделения «Беркут» и батальона
«Он был задержан по подозрению в совершении хулиганства с применением травматического оружия в отношении Шубина 1974 года рождения, которое имело место 25 октября. Последний с диагнозом «непроникающее пулевое ранение в область грудной клетки» был доставлен в травмпункт областной клинической больницы. Мужчина был водворен в изолятор временного содержания УВД Уральска, — рассказали в
Напомним, вечером 25 октября в областную больницу Уральска с огнестрельным ранением был доставлен мужчина. Позже появилась ориентировка на некоего Гапонова, которого разыскивали за хулиганства.