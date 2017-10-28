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11:36 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Чиновница в Прикамье похитила деньги у 93-летней участницы Великой Отечественной

Чиновница администрации Октябрьского района обманула двух престарелых граждан. Пенсионеры нуждались в переселении из аварийного жилья, сообщает прокуратура Пермского края.

Администрация Октябрьского в 2013—2014 годах заключила договор купли-продажи квартир в строящемся доме с застройщиком — ООО «Партнер». Чиновница и директор «Партнера», сговорившись, обманули потерпевших пенсионеров. Они заявили им, что данная недвижимость перейдет в их собственность только в случае оплаты ими определенной суммы.

Престарелые женщины в силу возраста поверили статусным мошенникам. Они передали чиновнице и мошеннице более 700 тыс. рублей. Впоследствии обе получили квартиры бесплатно, по программе переселения граждан из ветхого (аварийного) жилья. Одна из обманутых — 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны.

Также чиновница, злоупотребив полномочиями, незаконно включила гражданина в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения. В результате ему было в обход закона предоставлено жилье в домах социального жилфонда.

Суд Чернушинского района приговорил чиновницу к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Директор «Партнера», «сдавший» подельницу и возместивший ущерб, приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей.

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