Чиновница в Прикамье похитила деньги у 93-летней участницы Великой Отечественной

Администрация Октябрьского в 2013—2014 годах заключила договор купли-продажи квартир в строящемся доме с застройщиком — ООО «Партнер». Чиновница и директор «Партнера», сговорившись, обманули потерпевших пенсионеров. Они заявили им, что данная недвижимость перейдет в их собственность только в случае оплаты ими определенной суммы.

Престарелые женщины в силу возраста поверили статусным мошенникам. Они передали чиновнице и мошеннице более 700 тыс. рублей. Впоследствии обе получили квартиры бесплатно, по программе переселения граждан из ветхого (аварийного) жилья. Одна из обманутых — 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны.

Также чиновница, злоупотребив полномочиями, незаконно включила гражданина в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения. В результате ему было в обход закона предоставлено жилье в домах социального жилфонда.