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11:39 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Израиль

Самолет, летевший из Москвы в Израиль, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Базэл Аэро», управляющей аэропортами Краснодарского края.

Источник: РИА Новости

«В пятницу, 27 октября, в 09.06 (мск) в международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолет Airbus 330−200 авиакомпании “Аэрофлот”, следовавший из Москвы в Израиль. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров», — отметили в компании.

Уточняется, что на борту самолета находился 241 пассажир.

В аэропорту самолет встречала бригада «скорой помощи», пассажира госпитализировали, добавили в компании.

По маршруту рейс вылетел в пятницу в 10.34 (мск).

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 В Краснодаре совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Израиль
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