В Краснодаре совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Израиль

«В пятницу, 27 октября, в 09.06 (мск) в международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолет Airbus 330−200 авиакомпании “Аэрофлот”, следовавший из Москвы в Израиль. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров», — отметили в компании.