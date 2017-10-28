В Краснодаре совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Израиль
Самолет, летевший из Москвы в Израиль, совершил вынужденную посадку в Краснодаре
Самолет, летевший из Москвы в Израиль, совершил вынужденную посадку в Краснодаре
«В пятницу, 27 октября, в 09.06 (мск) в международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолет Airbus 330−200 авиакомпании “Аэрофлот”, следовавший из Москвы в Израиль. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров», — отметили в компании.
Уточняется, что на борту самолета находился 241 пассажир.
В аэропорту самолет встречала бригада «скорой помощи», пассажира госпитализировали, добавили в компании.
По маршруту рейс вылетел в пятницу в 10.34 (мск).