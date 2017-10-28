Пропавшую в Караганде женщину-таксиста нашли убитой

«Вчера, 27 октября, в офис нашей таксослужбы пришли несколько парней. Один вошел в нашу диспетчерскую, а остальные ждали на улице. Попросили машину, чтобы доехать до города Шахтинска. Была очередь выполнять заказ Юлии Стонкус. Она посадила их в “Мерседес” и поехала. Больше мы ее не видели. На связь не выходила. Сотовый телефон был недоступен», — рассказала диспетчер.