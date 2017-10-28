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12:20 (мск), источник: Kazinform

Пропавшую в Караганде женщину-таксиста нашли убитой

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Работавшую в таксослужбе в Актасе, пригороде Караганды, сегодня нашли убитой в дачном массиве на окраине Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой последний заказ 28-летняя Юлия получила от диспетчера таксослужбы.

«Вчера, 27 октября, в офис нашей таксослужбы пришли несколько парней. Один вошел в нашу диспетчерскую, а остальные ждали на улице. Попросили машину, чтобы доехать до города Шахтинска. Была очередь выполнять заказ Юлии Стонкус. Она посадила их в “Мерседес” и поехала. Больше мы ее не видели. На связь не выходила. Сотовый телефон был недоступен», — рассказала диспетчер.

27 октября таксист не вернулась с заказа. Уже сегодня, 28 октября, ее труп с травмой головы был обнаружен в районе дач в Федоровке на окраине Караганды. По предварительной версии, женщину ударили по голове твердым предметом.

«Дело расследуется по статье 99 УК “Убийство”. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по раскрытию преступления», — сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

У погибшей остался двухлетний сын.

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