Школьный автобус с детьми попал в аварию в Башкирии

Авария произошла на дороге в Кармаскалинском районе. Автобус перевозил детей из школы села Подлубово в деревню Булякай. На заснеженной дороге автобус занесло, и он съехал в кювет. В салоне в это время находились 11 школьников. Никто не пострадал.