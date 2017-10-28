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15:27 (мск), источник: PROUFU.ru

Школьный автобус с детьми попал в аварию в Башкирии

В Кармаскалинском районе Башкирии школьный автобус попал в аварию во время перевозки детей. В салоне были 11 школьников, сообщают очевидцы в группе «БашДТП».

Авария произошла на дороге в Кармаскалинском районе. Автобус перевозил детей из школы села Подлубово в деревню Булякай. На заснеженной дороге автобус занесло, и он съехал в кювет. В салоне в это время находились 11 школьников. Никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ехали с Подлубовской средней школы без сопровождения. Одиннадцать детей, все напуганы до чертиков», — сообщила очевидец происшествия.

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