Под Калининградом фургон врезался в пассажирский автобус

В субботу, 28 октября, в посёлке Васильково фургон «Мерседес» врезался в пасажирский автобус. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы событий.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения. Движение в районе аварии было существенно затруднено. Пробка скопилась в сторону Гурьевска и в обратном направлении.