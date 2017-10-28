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18:20 (мск), источник: Калининград.Ru

Под Калининградом фургон врезался в пассажирский автобус

Авария произошла в посёлке Васильково.

Источник: Калининград.Ru

В субботу, 28 октября, в посёлке Васильково фургон «Мерседес» врезался в пасажирский автобус. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы событий.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения. Движение в районе аварии было существенно затруднено. Пробка скопилась в сторону Гурьевска и в обратном направлении.

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