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15:21 (мск), источник: БЕЛТА

Два пешехода были сбиты на «зебрах» за минувшие сутки в Минской области

За 27 октября произошло 3 ДТП с травмированием людей. В том числе двух пешеходов, которые при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу попали под колеса машин.

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки на дорогах столичного региона два пешехода были сбиты на «зебрах», сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

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За 27 октября произошло 3 ДТП с травмированием людей. В том числе двух пешеходов, которые при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу попали под колеса машин. Одно ДТП произошло около 7.30 в Молодечно: на 16-летнего местного жителя наехал автомобиль «Дэу Нубира», пешеход с полученными травмами госпитализирован. Второй случай произошел около 19.00 в Борисове: водитель на автомобиле «Мазда» совершил наезд на 55-летнего местного жителя. Мужчина получил телесные повреждения, но не госпитализировался.

В этой связи Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.

Также в эти же сутки на 9-м км автодороги Слобода-Новосады, вблизи деревни Высокая Горка Смолевичского района в аварию попал велосипедист. Его сбил ГАЗ, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший доставлен в реанимационное отделение больницы. Известно, что задняя часть велосипеда и сам велосипедист световозращающими элементами не были обозначены.

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