Жителя Шахтинска задержали за убийство женщины-таксиста

Источник: Tengrinews

27 октября с заявлением о пропаже женщины 1989 года рождения в полицию обратились ее родственники.

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Они сообщили, что пропавшая работала таксистом в поселке Актас Карагандинской области. Позже тело пропавшей женщины со следами насильственной смерти было обнаружено в районе Федоровки города Караганды.

В совершении преступления заподозрили последнего клиента, которого подвозила погибшая. Им оказался 35-летний ранее судимый житель города Шахтинск.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан житель Шахтинска 1982 года рождения. Он дал признательные показания о том, что в ходе ссоры из-за оплаты поездки нанес водителю такси телесное повреждение, от которого потерпевшая скончалась», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.