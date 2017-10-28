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14:33 (мск), источник: Tengrinews

Жителя Шахтинска задержали за убийство женщины-таксиста

Жителя Шахтинска задержали за убийство женщины-таксиста. Подозреваемый 1982 года рождения признался в убийстве женщины-таксиста и водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

27 октября с заявлением о пропаже женщины 1989 года рождения в полицию обратились ее родственники.

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Они сообщили, что пропавшая работала таксистом в поселке Актас Карагандинской области. Позже тело пропавшей женщины со следами насильственной смерти было обнаружено в районе Федоровки города Караганды.

В совершении преступления заподозрили последнего клиента, которого подвозила погибшая. Им оказался 35-летний ранее судимый житель города Шахтинск.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан житель Шахтинска 1982 года рождения. Он дал признательные показания о том, что в ходе ссоры из-за оплаты поездки нанес водителю такси телесное повреждение, от которого потерпевшая скончалась», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Также по данным пресс-службы, задержанный водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства выясняются. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 часть 2 «Убийство» УК РК.

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