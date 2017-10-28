Жителя Шахтинска задержали за убийство женщины-таксиста
Жителя Шахтинска задержали за убийство
Жителя Шахтинска задержали за убийство
27 октября с заявлением о пропаже женщины 1989 года рождения в полицию обратились ее родственники.
Они сообщили, что пропавшая работала таксистом в поселке Актас Карагандинской области. Позже тело пропавшей женщины со следами насильственной смерти было обнаружено в районе Федоровки города Караганды.
В совершении преступления заподозрили последнего клиента, которого подвозила погибшая. Им оказался 35-летний ранее судимый житель города Шахтинск.
«В результате
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