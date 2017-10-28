Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Крыму прокомментировали предложение Собчак о референдуме
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Ляшко назвал организатора покушения на Мосийчука
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Таиланд прощается с королем
15:32 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненскому хулигану за обстрел троллейбуса дали год условно

Дело рассматривал суд Лениного района Гродно на выездом заседании в стенах юридического факультета ГрГУ им. Янки Купалы. Житель Гродно обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд вынес приговор молодому человеку, который в июле обстрелял троллейбус в Гродно из пневматического оружия, сообщили БЕЛТА в прокуратуре города.

Читайте также
Два пешехода были сбиты на «зебрах» за минувшие сутки в Минской области

Дело рассматривал суд Лениного района Гродно на выездом заседании в стенах юридического факультета ГрГУ им. Янки Купалы. Житель Гродно обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). «Обвиняемый признан виновным, — сообщила помощник прокурора города Гродно Алина Чужеземец. — Ему назначен год лишения свободы с применением статьи 78, которая означает, что наказание не будет применяться, если в указанный срок обвиняемый будет исполнять возложенные на него судом обязанности и уплатит уголовно-правовую компенсацию в размере 80 базовых величин в доход государства». В противном случае он отправится отбывать срок в колонию.

Как сообщалось, инцидент произошел ночью 28 июля. Троллейбус двигался по городу, когда прозвучали хлопки, характерные для пневматического оружия. В этот момент мимо проносился легковой автомобиль темного цвета. Именно из него и производились выстрелы. В итоге стекло в конце салона оказалось разбитым. Среди пассажиров пострадавших не было. Установить подозреваемого удалось благодаря звонку одного из жителей города. Задержан молодой человек 1995 года рождения. Той ночью он вместе с приятелями катался на машине отца. За руль посадил друга, так как сам был пьян. Из газового ТТ он обстрелял троллейбус, автозаправку, несколько фонарей и билбордов. Кода же парень услышал о том, что его разыскивают, с целью сокрытия следов преступления избавился от оружия, выбросив его в реку, а транспортное средство отдал в ремонт.

Сообщается, что молодой человек возместил причиненный ущерб в полном объеме — более Br3 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Друзья Питта назвали его брак с Джоли 12 годами ада
Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября
Мадрид передал полномочия главы Каталонии вице-премьеру Испании
Спикер Рады придумал новый рычаг давления на Россию
Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия
Одного из лучших бомбардиров «Динамо» призвали в армию
США назвали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
Команда Red Bull отказалась от Квята
Ученые: брак и близкие друзья защищают от слабоумия
Спорт
За ЦСКА становится страшно Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака красно-синих промолчала уже в третьем матче подряд
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь