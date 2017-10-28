В Ираке нашли массовое захоронение убитых боевиками военных

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Массовое захоронение иракских военнослужащих, убитых боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), обнаружено неподалеку от города Эль-Хувейджа, расположенного на северо-востоке Ирака. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление командования совместными операциями.

По данным армейского командования, во вскрытом захоронении «находятся 50 тел солдат правительственных войск и полицейских, замученных или убитых террористами во время их вооруженных вылазок близ Эль-Хувейджи».

В заявлении отмечается, что в самое ближайшее время эксперты приступят к работе по идентификации всех обнаруженных останков иракских военных.

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Указывается, что в начале октября нынешнего года близ населенного пункта Абу-Сахра, находящегося на юго-востоке Эль-Хувейджи, уже были найдены два аналогичных захоронения, в которых находились останки десятков иракских военных, погибших от рук боевиков ИГ. По словам начальника полиции провинции Киркук, к которой относится Эль-Хувейджа, Халеда аль-Обейди, специалисты намерены досконально изучить останки, так как «еще сотни иракских солдат и полицейских, воевавших против экстремистов, считаются пропавшими без вести».