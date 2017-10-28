Электрички за одну ночь сбили насмерть трех человек в Подмосковье

Из материалов СК следует, что в пятницу вечером на 39-м километре между станциями Электроугли — Храпуново Горьковского направления железной дороги электричка Москва — Петушки сбила мужчину 1989 года рождения, от полученных травм он скончался на месте, сообщает ТАСС.

В ночь на 28 октября на переезде в районе железнодорожной станции Павловский Посад под электричку попал мужчина 1985 года рождения. Рядом с ним был найден плеер с наушниками.

Той же ночью на 26-м км возле станции Одинцово Белорусского направления поезд Москва — Смоленск насмерть сбил мужчину, переходящего пути в неположенном месте. Его личность устанавливается.

Следственными органами ММСУТ СК РФ организованы доследственные проверки по факту смертельного травмирования граждан на железной дороге. По результатам проверок будет принято процессуальное решение. Елена Марковская Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК

Как ранее сообщал портал iz.ru, 10 октября электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка возле станции Пушкино в Подмосковье.