Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Назван лучший способ мыть фрукты
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
14:50 (мск), источник: Известия

Электрички за одну ночь сбили насмерть трех человек в Подмосковье

СК России проведет проверку по факту гибели за вечер 27 октября и ночь на 28 октября трех человек под колесами электричек в Подмосковье, заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

Из материалов СК следует, что в пятницу вечером на 39-м километре между станциями Электроугли — Храпуново Горьковского направления железной дороги электричка Москва — Петушки сбила мужчину 1989 года рождения, от полученных травм он скончался на месте, сообщает ТАСС.

В ночь на 28 октября на переезде в районе железнодорожной станции Павловский Посад под электричку попал мужчина 1985 года рождения. Рядом с ним был найден плеер с наушниками.

Той же ночью на 26-м км возле станции Одинцово Белорусского направления поезд Москва — Смоленск насмерть сбил мужчину, переходящего пути в неположенном месте. Его личность устанавливается.

Следственными органами ММСУТ СК РФ организованы доследственные проверки по факту смертельного травмирования граждан на железной дороге. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.
Елена Марковская
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК

Как ранее сообщал портал iz.ru, 10 октября электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка возле станции Пушкино в Подмосковье.

17 октября на подмосковной железной дороге произошел еще один инцидент: неизвестные забросали камнями пять поездов на востоке Москвы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Россия построит «арктического монстра»
Инфляция может опуститься до рекордных 2% к февралю
Мадрид передал полномочия главы Каталонии вице-премьеру Испании
Спикер Рады придумал новый рычаг давления на Россию
Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия
Одного из лучших бомбардиров «Динамо» призвали в армию
США назвали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
Команда Red Bull отказалась от Квята
Ученые: брак и близкие друзья защищают от слабоумия
Спорт
За ЦСКА становится страшно Армейцы вновь не сумели забить и уступили в гостях «Арсеналу». Атака красно-синих промолчала уже в третьем матче подряд
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь