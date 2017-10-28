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15:49 (мск), источник: Publika.md

В Тараклии две машины столкнулись лоб в лоб: есть погибшие

Три человека погибли, ещё три пострадали в результате ДТП, случившегося у села Валя Пержей Тараклийского района.

Источник: Publika.md

Минувшей ночью там лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Один из водителей выехал на встречную полосу. Он отделался лёгкими травмами.

Ведётся следствие.

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