В Тараклии две машины столкнулись лоб в лоб: есть погибшие
Три человека погибли, ещё три пострадали в результате ДТП, случившегося у села Валя Пержей Тараклийского района.
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Три человека погибли, ещё три пострадали в результате ДТП, случившегося у села Валя Пержей Тараклийского района.
Минувшей ночью там лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
Один из водителей выехал на встречную полосу. Он отделался лёгкими травмами.
Ведётся следствие.