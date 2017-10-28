Автомобиль совершил наезд на пешеходов в центре Белграда

БЕЛГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Автомобиль Ford совершил в субботу утром наезд на пешеходов в центре Белграда на главной улице города — Кнез Михайловой. Машина въехала на пешеходную улицу и снесла несколько уличных кафе, травмы получили два человека.

По данным телеканала РТС, инцидент произошел около 07:00 утра (08:00 мск), мужчина на машине пытался преследовать прохожих. Агентство TANJUG со ссылкой на очевидцев сообщает, что водитель был пьян. Его избила группа молодежи, после чего он попытался наехать на них на автомобиле.

В результате пострадала 21-летняя девушка и 30-летний водитель автомобиля, оба они доставлены в Клинический центр города. Кроме того, нарушитель задержан на 48 часов, полиция по поручению прокуратуры изучает видеозаписи с места происшествия.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что инцидент не связан с терроризмом.