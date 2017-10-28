Полиция обнаружила арсенал оружия на окраине Ростова
Полиция обнаружила хранилище боеприпасов и оружия в роще на территории Пролетарского района
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Полиция обнаружила хранилище боеприпасов и оружия в роще на территории Пролетарского района
В подземном схроне нашли около 300 патронов, среди которых были патроны к автомату Калашникова, к пистолету ТТ, к карабину Симонова, к пистолету Макарова. Также в схроне находился самозарядный карабин Симонова в исправном состоянии.
По номеру карабина удалось установить его хозяина. Им оказался 53-летний житель Ростова. По адресу прописки мужчину не нашли. Его поисками продолжают заниматься полицейские, сообщает «Дон 24».