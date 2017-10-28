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15:58 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Полиция обнаружила арсенал оружия на окраине Ростова

Полиция обнаружила хранилище боеприпасов и оружия в роще на территории Пролетарского района Ростова-на-Дону.

В подземном схроне нашли около 300 патронов, среди которых были патроны к автомату Калашникова, к пистолету ТТ, к карабину Симонова, к пистолету Макарова. Также в схроне находился самозарядный карабин Симонова в исправном состоянии.

По номеру карабина удалось установить его хозяина. Им оказался 53-летний житель Ростова. По адресу прописки мужчину не нашли. Его поисками продолжают заниматься полицейские, сообщает «Дон 24».

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