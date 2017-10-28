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16:13 (мск), источник: Sputnik.by

Мальчик умер в Бресте после тренировки в бассейне

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят по данному факту проверку. Следователи устанавливают причины смерти мальчика.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Восьмилетний мальчик умер в Бресте после тренировке в местном дворце водных видов спорта, сообщил ресурс BrestCITY со ссылкой на местное управление внутренних дел.

Сообщается, что ребенку 2009 года рождения стало плохо в тренажерном зале, куда он отправился после плавания в бассейне.

По информации ресурса, работники дворца пытались оказать мальчику первую помощь и затем вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Ребенок был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, где вечером того же дня он скончался.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят по данному факту проверку. Следователи устанавливают причины смерти мальчика.

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