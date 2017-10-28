Центр Павлодара остался без тепла

Источник: 365info.kz

Трубу теплоцентрали прорвало вечером 27 октября недалеко от офиса АО «Павлодарэнерго». Через 30 минут к месту аварии подтянули более 20 единиц спецтехники. К полуночи аварийный участок локализовали. В квадрате улиц Сатпаева — Каирбаева — Бектурова — Естая без тепла осталось 23 многоквартирных дома. Ночью в Павлодаре было 3 градуса мороза.

«В данное время один стык полностью проварен, идет сварка второго стыка. После этого будет заполнение тепломагистрали и подача тепла на жилые дома», — рассказал генеральный директор ТОО «Павлодарские Тепловые сети» Марат Иманаев.