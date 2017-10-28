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16:15 (мск), источник: 365info.kz

Центр Павлодара остался без тепла

Из-за серьезной аварии на теплотрассе 23 многоэтажки в центре Павлодара остались без отопления, сообщает Pavon.kz.

Источник: 365info.kz

Трубу теплоцентрали прорвало вечером 27 октября недалеко от офиса АО «Павлодарэнерго». Через 30 минут к месту аварии подтянули более 20 единиц спецтехники. К полуночи аварийный участок локализовали. В квадрате улиц Сатпаева — Каирбаева — Бектурова — Естая без тепла осталось 23 многоквартирных дома. Ночью в Павлодаре было 3 градуса мороза.

«В данное время один стык полностью проварен, идет сварка второго стыка. После этого будет заполнение тепломагистрали и подача тепла на жилые дома», — рассказал генеральный директор ТОО «Павлодарские Тепловые сети» Марат Иманаев.

По его информации, этот участок теплотрассы каждый год успешно проходил все гидравлические испытания. Однако трубе уже 40 лет, а рассчитана она была на 25. В 2018 году эту часть трубопровода обещают заменить.

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