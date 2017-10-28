Дело о нападении на станцию скорой медпомощи в Кыштыме передано в СК
Один из пострадавших сотрудников службы 03 находится в больнице с ЗЧМТ.
Один из пострадавших сотрудников службы 03 находится в больнице с ЗЧМТ.
Дело о нападении пьяного жителя Кыштыма (Челябинская область) на отделение скорой медицинской помощи передано в Следственный комитет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее сообщалось, что 26 октября 25-летний пьяный мужчина пришел в отделение СМП и повел себя агрессивно. В завязавшейся потасовке пострадали два водителя санитарных машин. Один из потерпевших с закрытой
«Дело, возбужденное по статье 116 УК РФ, принято к производству следственным органами СКР по Челябинской области», — сообщил официальный представитель ведомства Валентин Ведерников.
По его словам, в настоящее время проведены неотложные следственные действия, в том числе с участием подозреваемого.
По предварительным данным, озвученным ранее, дебошир пытался вызвать «скорую» своей подруге, которая якобы была беременна, но адрес называть отказывался. Диспетчер не приняла заявку, после чего пьяный мужчина сам приехал в медучреждение, начал избивать сотрудников и крушить все, что попадалось под руку. После инцидента на подстанции полиция и медики приехали по месту жительства хулигана. Пьяная женщина сказала, что врачей не вызывала и в их помощи не нуждается.