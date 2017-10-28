Дело о нападении на станцию скорой медпомощи в Кыштыме передано в СК

Ранее сообщалось, что 26 октября 25-летний пьяный мужчина пришел в отделение СМП и повел себя агрессивно. В завязавшейся потасовке пострадали два водителя санитарных машин. Один из потерпевших с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован.

По предварительным данным, озвученным ранее, дебошир пытался вызвать «скорую» своей подруге, которая якобы была беременна, но адрес называть отказывался. Диспетчер не приняла заявку, после чего пьяный мужчина сам приехал в медучреждение, начал избивать сотрудников и крушить все, что попадалось под руку. После инцидента на подстанции полиция и медики приехали по месту жительства хулигана. Пьяная женщина сказала, что врачей не вызывала и в их помощи не нуждается.