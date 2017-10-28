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17:24 (мск), источник: 365info.kz

Взрыв прогремел в Семее

Мужчина решил проверить газовый баллон зажженной спичкой, и это привело к взрыву, сообщает «Мир 24».

Источник: 365info.kz

В результате огонь быстро распространился по небольшой квартире 68-летнего жителя Семея. Пламя охватило деревянные конструкции кухонной мебели, технику, оконные и дверные проемы. Общая площадь пожара составила примерно 40 квадратных метров. Хозяин квартиры получил ожоги 10−15% тела. От госпитализации он отказался.

Пожар тушили 20 огнеборцев, было задействовано 3 единицы техники.

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