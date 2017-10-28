Взрыв прогремел в Семее

В результате огонь быстро распространился по небольшой квартире 68-летнего жителя Семея. Пламя охватило деревянные конструкции кухонной мебели, технику, оконные и дверные проемы. Общая площадь пожара составила примерно 40 квадратных метров. Хозяин квартиры получил ожоги 10−15% тела. От госпитализации он отказался.