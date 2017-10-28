Инспекторам ГАИ пришлось бегать по лесу за байкером-бесправником
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МИНСК, 28 окт — Sputnik. Инспекторам ГАИ в Гомельском районе пришлось по лесу бегать за байкером, который после преследования бросил мотоцикл и пытался скрыться от правоохранителей, сообщил ресурс Progomel со ссылкой на инспектора отделения по агитации и пропаганде УГАИ Гомельского облисполкома Наталью Хололеенко.
Мотоциклиста пытались остановить в субботу около 12:00 на автотрассе E95 «Витебск — Гомель» вблизи деревни Залипье.
По информации ГАИ, в
По словам Хололеенко, инспекторы ГАИ сумели догнать мотоциклиста в лесном массиве. Выяснилось, что у него нет водительского удостоверения — прав байкера лишили за «пьяную» езду.
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