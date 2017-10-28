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18:20 (мск), источник: Sputnik.md

В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове

В субботу, 28 октября, в 16.56 в румынских горах Вранча произошло землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 4.1.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. В субботу, 28 октября, опять произошло землетрясение.

Эпицентр находился в румынских горах Врачна. Магнитуда подземных толчков в эпицентре составила 4.1.

Ранее, в пятницу, 27 октября, также в Румынии произошло землетрясение. Подземный толчок был зарегистрирован в 20.25, магнитуда его составила 2.3.

Добыча сланцевого газа американскими компаниями, которая несколько лет назад велась ими в Румынии, отложила свой отпечаток на сейсмическую обстановку в регионе.

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