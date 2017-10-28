В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове
В субботу, 28 октября, в 16.56 в румынских горах Вранча произошло землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 4.1.
В субботу, 28 октября, в 16.56 в румынских горах Вранча произошло землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 4.1.
КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. В субботу, 28 октября, опять произошло землетрясение.
Эпицентр находился в румынских горах Врачна. Магнитуда подземных толчков в эпицентре составила 4.1.
Ранее, в пятницу, 27 октября, также в Румынии произошло землетрясение. Подземный толчок был зарегистрирован в 20.25, магнитуда его составила 2.3.
Добыча сланцевого газа американскими компаниями, которая несколько лет назад велась ими в Румынии, отложила свой отпечаток на сейсмическую обстановку в регионе.