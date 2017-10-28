МВД: в аварии с маршруткой в Перми пострадали два человека
В субботу днём на дороге Дружбы маршрутное такси № 3 Т въехало в высокий бордюр.
В субботу днём на дороге Дружбы маршрутное такси № 3 Т въехало в высокий бордюр.
Стали известны некоторые подробности аварии с маршрутным такси № 3 на дороге Дружбы. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что в ДТП пострадали два человека.
В социальных сетях очевидцы пишут о десяти пострадавших в аварии с маршруткой. В ГУ МВД по Пермскому краю уточнили, что на место ДТП вызвали бригаду скорой помощи. В больницу отвезли двух пассажиров.
Напомним, ДТП произошло перед остановкой Блочная на Дороге Дружбы. Маршрутка № 3 Т въехала в высокий бордюр. От удара пассажиры, которые находились в микроавтобусе, стали падать на пол. Свидетели аварии утверждают, что непосредственно перед ДТП водитель говорил по телефону.