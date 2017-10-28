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18:56 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске один человек погиб и семь пострадали в ДТП с маршруткой

На окраине Омска на Красноярском тракте маршрутка опрокинулась и врезалась в легковой автомобиль.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает областное УМВД, в микроавтобусе на момент аварии ехали 13 пассажиров. В результате ДТП семь из них, в том числе двое детей, госпитализированы.

Еще один мужчина скончался на месте до приезда врачей, его личность устанавливается.

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением. Ведется проверка причин и обстоятельств трагедии.

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