В Омске один человек погиб и семь пострадали в ДТП с маршруткой
На окраине Омска на Красноярском тракте маршрутка опрокинулась и врезалась в легковой автомобиль.
На окраине Омска на Красноярском тракте маршрутка опрокинулась и врезалась в легковой автомобиль.
Как сообщает областное УМВД, в микроавтобусе на момент аварии ехали 13 пассажиров. В результате ДТП семь из них, в том числе двое детей, госпитализированы.
Еще один мужчина скончался на месте до приезда врачей, его личность устанавливается.
По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением. Ведется проверка причин и обстоятельств трагедии.