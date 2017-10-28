В Алатауском районе Алматы произошел крупный пожар
О жертвах и пострадавших информации нет.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
О жертвах и пострадавших информации нет.
В Алматы, по улице Братская, д. 24. в одном из частных домов произошел пожар, передает Zakon.kz.
Очевидцы говорят, что загорелась баня, а потом огонь перебросился на жилое здание. Общая площадь пожара превысила 200 квадратных метров.
О жертвах и пострадавших информации нет. Подробности пока уточняются.