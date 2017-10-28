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19:04 (мск), источник: Zakon.kz

В Алатауском районе Алматы произошел крупный пожар

О жертвах и пострадавших информации нет.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В Алматы, по улице Братская, д. 24. в одном из частных домов произошел пожар, передает Zakon.kz.

Очевидцы говорят, что загорелась баня, а потом огонь перебросился на жилое здание. Общая площадь пожара превысила 200 квадратных метров.

О жертвах и пострадавших информации нет. Подробности пока уточняются.

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