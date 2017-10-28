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19:30 (мск), источник: Kazinform

Порыв на трубопроводе в Павлодаре устранён

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Аварийная бригада устранила аварию на трубопроводе в Павлодаре и восстановила тепло в 36 домах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-секретарь ТОО «Павлодарские тепловые сети» Олеся Емельянова, сегодня порыв на трубопроводе тепломагистрали № 4 устранён. Восстановлено теплоснабжение потребителям в 36 многоэтажных домах в квадрате улиц Лермонтова — Естая — Бектурова — Сатпаева, а также в трёх школах и детском саду. Для ликвидации порыва оперативная служба ТОО «Павлодарские тепловые сети» задействовала девять единиц спецтехники. Бригада работала без перерывов.

Порыв на трубопроводе магистрали произошёл вчера, примерно в 14:00. По данным тепловиков, трасса проложена под землёй, поэтому повреждение определили шурфовым методом. Устранить его мешало поступление воды, минимизировать которое из-за технических особенностей трубопровода того участка удалось не сразу.

«Данная магистраль проложена более 40 лет назад, — сообщил гендиректор “Павлодарских тепловых сетей” Марат Иманаев. — Она проходит от улицы Лермонтова через парк Победы до улицы Естая. То есть там, где пересекаются все коммунальные трассы и расположены основные здания и территории центра Павлодара. В связи с этим замена трубопровода весьма затруднена. Мы провели капитальный ремонт той части магистрали, что идет со стороны Лермонтова до парка Победы. План дальнейшей реконструкции у нас готов. Но он привязан к генеральному плану города, который пока окончательно не утверждён. Так или иначе, реконструкцию данного участка магистрали мы все равно осуществим. Для нас это вполне реальные планы, так как инвестиционная программа “Тепловые сети”, направленная на модернизацию сетей Павлодара и Экибастуза, — самая мощная в республике».

По словам М. Иманаева, ТОО «Павлодарские тепловые сети», проводя ремонт своих коммуникаций, меняет старые трубы на новые — из пенополиуретана, которые служат минимум 45 лет. В ближайшие три года компания запланировала модернизировать теплосети на общую сумму почти 14 миллиардов тенге. Такого «мощного обновления», как отметил гендиректор поставляющей тепло организации, не проводится больше ни в одной из областей Казахстана и даже ближнего зарубежья: «Вероятность подобных порывов будет закономерно и неуклонно снижаться: на новых сетях они практически невозможны».

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