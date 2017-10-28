Два человека погибли в результате падения дельтаплана в Адыгее
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Мотодельтаплан упал в Майкопском районе Адыгеи, два человека погибли, сообщили агентству «Интерфакс» в
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Мотодельтаплан упал в Майкопском районе Адыгеи, два человека погибли, сообщили агентству «Интерфакс» в
«Происшествие случилось в субботу около 18:00 мск возле хутора Причетовский в Майкопском районе. Причины падения устанавливаются», — сказал собеседник агентства.
По его словам, после падения дельтаплан сгорел, на месте работали пожарные расчеты МЧС.
«Это физик, кандидат наук, член совета РГО. Он летал профессионально, один из лучших в России в этом. Что произошло, не известно пока. Скорее всего,
В администрации Майкопского района Адыгеи агентству подтвердили информацию о двух погибших. По предварительной информации, дельтаплан воспламенился еще до падения на землю.