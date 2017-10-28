Два человека погибли в результате падения дельтаплана в Адыгее

«Происшествие случилось в субботу около 18:00 мск возле хутора Причетовский в Майкопском районе. Причины падения устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после падения дельтаплан сгорел, на месте работали пожарные расчеты МЧС.

В свою очередь, руководитель адыгейского отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Огай сообщил агентству, что один из погибших — ученый, который сотрудничал с обществом.

«Это физик, кандидат наук, член совета РГО. Он летал профессионально, один из лучших в России в этом. Что произошло, не известно пока. Скорее всего, какая-то поломка. Я сейчас еду на место происшествия », — сказал Огай.